Salomon Athletin Mira Rai – Adventurer of the Year

Salomon Athlet Kilian Jornet, Pasang Lhamu Sherpa Akita und Felix Baumgartner haben etwas mit Mira Rai gemeinsam: Sie alle wurden mit dem prestigevollen Preis von National Geographic ausgezeichnet.

Alljährlich werden zehn engagierte Personen nominiert, die ihre Kräfte in den Bereichen Forschung, Umweltschutz, Abenteuersport und humanitärer Hilfe bündeln. Anschließend haben Leser die Wahl und entscheiden über den Preisträger. Jetzt darf sich Mira Rai, Salomon-Team-Athletin seit 2015, „Adventurer of the Year“ nennen. Ihre Geschichte erinnert auch im wahren Leben an einen Abenteuerfilm.