Speed Hiking: Bergsteigen 2.0

Speed-Bergsteiger gab es schon immer. Doch erst mit dem Trailrunning-Boom wurde die Idee zum raschen Aufstieg unter Outdoorsportlern und der Sportartikelindustrie neu geboren.

Das wachsende Angebot in den Sportregionen wird durch Spezial-Materialien und sogar eigene Speed Hiking-Kollektionen ergänzt. Neue Routen kombinieren die abwechslungsreiche Herausforderung am Fels mit dem einzigartigen Naturerlebnis in den Alpen. Der Raum für die freie Entfaltung, das Training als außergewöhnliche Erfahrung: Speed Hiking trifft den Zeitgeist vieler Outdoor-Sportler. Dabei geht es selten um Sekunden im Aufstieg, sondern um einen gesunden Lifestyle.