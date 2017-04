Salming EnRoute im Test

Nachdem mich schon der minimalistische Salming Explore vor zwei Jahren sehr überzeugt und viele Kilometer auf der Straße begleitet hat, war ich gespannt wie sich meine Beziehung zum neuen EnRoute entwickeln würde.

Beim ersten Blickkontakt macht der Laufschuh zumindest optisch schon einen sehr gelungen Eindruck. Voraussetzung: Man steht auf auffälliges Design. Besonders gefällt mir die T-förmige Lasche in Kombination mit der Sohle, die an den richtigen Stellen mit Gummi überzogen ist. Der Schuh fühlt sich leicht an, aber nicht so leicht wie der Vorgänger Explore.

So viel zum „First View“. Der entscheidende Faktor für mich ist natürlich die Laufperformance, also nichts wie ran an den Fuß!