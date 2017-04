Atomic Hawx Ultra XTD im Test

Atomic setzt in der Saison 2017/18 das letzte Stück in ein Puzzle, an dem der Hersteller seit vielen Jahren wie besessen arbeitete.

Die revolutionäre Generation der neuen Skischuh-Typen vollendet eine Entwicklung, die 2014/15 mit dem Backland Tourenschuh begann und im Vorjahr mit dem Hawx Ultra ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Der neue ultraleichte Skischuh „Hawx Ultra XTD“ ist ein Hybrid, der endlich das beste aus Alpin und Touring in einem Modell zusammenführt – auf beeindruckende Weise.