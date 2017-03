Altausseer Narzissenlauf 2017

Die Anmeldung zum Laufevent ist nur online möglich. Parkplätze stehen während der Veranstaltung am Firmengelände der Salinen Austria GmbH zur Verfügung. Duschen stehen den Teilnehmern in der Volksschule Altaussee bereit. Die Siegerehrung erfolgt unmittelbar im Anschluss an den Lauf im Start-Ziel-Bereich. Fragen zum 36. Narzissenlauf werden unter ernst.kudar@wsv-altaussee.at beantwortet.

Wer den Narzissenlauf als intensives Training nützen will, misst sich an den Streckenrekorden von Heinz Planitzer (26:08 Minuten, 8,1 km) und Peter Schatz (47:34 Minuten, 15,5 km) oder an den Top-Läufern im Spitzenfeld. Für alle anderen Breitensportler gilt: Die Strecke um den Altausseer See genießen!