Hallstättersee-Rundlauf 2017: Das Jubiläum

Was im Mai 1987 begann, feiert am 30. April mit der 30. Auflage ein Jubiläum. Bei kaum einem Laufevent lädt die Landschaft so zur Teilnahme und zum Besuch ein wie beim Hallstättersee-Rundlauf. Die 21 km lange Strecke, die über Obertraun und Steeg zurück nach Hallstatt führt, gilt nicht umsonst als einer der schönsten Läufe Österreichs.

Auch zahlreiche Zuseher schlängeln sich Jahr für Jahr durch die engen Gassen der Marktgemeinde, um das traditionelle Rennen bei wunderschönem Panorama live zu verfolgen.