Gewinnspiel: Hochkönigman 2017

Trailrunner aufgepasst! Wir verlosen eine kostenlose Teilnahme am Hochkönigman 2017 in Maria Alm. Einfach das Formular ausfüllen, die Gewinnspielfrage richtig beantworten und mit etwas Glück einen gratis Startplatz für das Trailrunning-Festival am Steinernen Meer gewinnen. Einsendeschluss ist der 10. Mai.