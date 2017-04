1. Winter-Gesamtüberschreitung der Drei Zinnen

Nach dem Check der Lawinensituation und der Verhältnisse starteten wir schließlich am 17. März um 06:45 Uhr in die „Scoiattoli-Kante“ an der Westlichen Zinne. Wir kannten die Route nicht und rechneten mit schwerem Gelände und schlechten Haken. Zu unserer Überraschung lief es jedoch besser als gedacht: Nach 2:20 Stunden erreichten wir den Gipfel der Westlichen Zinne, in der Hälfte der kalkulierten Zeit.

„Mathematik war nie unser Gebiet, dafür klappt es im Klettern ganz gut“, dachten wir uns und setzten unseren Weg über die „Dülferroute“ in Richtung Große Zinne fort. Trotz zugigen und kalten Bedingungen kamen wir weiterhin schnell voran und standen kurze Zeit später, um 11:26 Uhr, auf dem Ringband in der Sonne am zweiten Gipfel des Tages.