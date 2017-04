Salzkammergut-Trophy 2017: Jubiläumsfest für Biker

Am 11. Juli 1998 traten in der malerischen Naturlandschaft der Unesco Welterberegion Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut bei der Premiere der Salzkammergut Trophy 220 Teilnehmer in die Pedale.

19 Jahre später zählt die Trophy im Salzkammergut längst zu den größten Mountainbike-Events Europas. Viele anspruchsvolle Bewerbe auf unterschiedlichen Distanzen kombiniert mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für Groß und Klein machen Bad Goisern ein Wochenende lang zum Radsport-Eldorado.

Die Routen führen von Bad Goisern in die schönsten Winkel des Salzkammerguts. Eigene Bewerbe und Wertungen für eMTB, Einräder, Fatbikes und Gravel Bikes sorgen für ein breites Radsportprogramm. Bei der Junior Trophy können sich Kinder von drei bis 15 Jahren beim Parcours und beim XC-Race auf verschiedenen Distanzen matchen. Dazu erhalten sie ein Teilnehmer-Shirt und eine Lebkuchen Medaille.