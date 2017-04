Salewa Alpine Speed-Kollektion

Das Leichtgewicht aus Nylon Ripstop Material schützt zuverlässig gegen Wind und lässt sich besonders klein in der integrierten Kompressionstasche verstauen – ideal zum Überziehen am Gipfel und für den schnellen Lauf bergab.

Gegen das Eindringen von Wind und Kälte bei ausladenden Bewegungen schützen die elastisch eingefassten Bündchen am Saum und an den Ärmeln. Schlüssel oder Energieriegel finden in der Reißverschlusstasche am unteren Rücken Platz.