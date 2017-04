Pitz Alpine Glacier Trail 2017

Einzigartige Pfade, eine außergewöhnliche Herausforderung und steile Anstiege: Der Pitz Alpine Glacier Trail hat sich in seiner erst vierjährigen Existenz einen Namen in der Trailrunning-Szene gemacht. Dekoriert wurde dieser Name zuletzt Ende 2016, als sich die Organisatoren des Events den Trail Running Award für das „Trail-Event des Jahres“ abholten.

Mit sechs extrem fordernden Strecken, Qualifikationspunkten für den UTMB und der persönlichen Challenge für jeden Starter übt der „PAGT“ eine hohe Anziehungskraft auf ambitionierte Ausdauersportler aus.