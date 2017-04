Premium-Outfit für Skibergsteiger

Trotz des geringen Gewichts von nur 220 Gramm in der Herrenversion und 194 Gramm in der Damenversion isoliert die Mezzalama Polartec Alpha Weste perfekt und spendet dann Wärme, wenn sie am meisten benötigt wird.

Elastische Bündchen garantieren maximale Bewegungsfreiheit beim Aufstieg. Die wasser- und windabweisende Weste mit Kaputze sorgt auch bei Nässe für ausreichend Wärme und trocknet zudem extrem schnell. Wird die Weste nicht mehr benötigt, kann sie ganz einfach in der Brusttasche verstaut werden.

Besonders beim Einsatz im Hochgebirge oder bei Rennen ist der Zeitfaktor entscheidend.