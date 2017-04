Neue Kletterhose für Mehrseillängen

Jeder der sich regelmäßig über mehr als eine Seillänge nach oben zieht, beschäftigt sich früher oder später intensiv mit Kletterbekleidung. Details, die beim Bouldern nicht weiter auffallen, können in der Route schnell zum Fluch oder Segen werden.

Genau darauf hat Salewa mit der innovativen Agner Engineered Pant ein Auge geworfen: „Für die Sommersaison 2017 stellen wir das ‘strong & light-Konzept’ unserer Alpine Climbing-Kollektion vor. So kombinieren wir zum Beispiel das Durastretch-Material mit abriebfester CORDURA® Fiber Technology, die in strategische Zonen unserer Kleidungsstücke eingearbeitet ist”, so Dennis Hinze von Salewa.