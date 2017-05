Familien-Event Trumer Triathlon 2017

Echte Triathlon-Luft schnuppern können Interessierte am Samstag. Gleich zwei Bewerbe lassen selbst Starter ohne Erfahrung in die sportliche Herausforderung eintauchen:

Funtriathlon: 250 m Schwimmen, 12,5 km Radfahren, 2,5 km Laufen

Sprintdistanz: 750 m Schwimmen, 25,4 km Radfahren, 5,2 km Laufen

Auf die Kinder warten beim Kids Triathlon ebenso mehrere Distanzen und Altersgruppen.

Ernst für ambitionierte Hobbyathleten wird es hingegen am Sonntag mit zwei Bewerben:

Kurzdistanz : 1,5 km Schwimmen, 41,8 km Radfahren, 10 km Laufen

Mitteldistanz: 1,9 km Schwimmen, 88,5 km Radfahren, 21,1 km Laufen

Die Anmeldung für den Trumer Triathlon ist geöffnet und auf der Website möglich. Im Vorfeld des Events finden Streckenbesichtigungen am 13. Mai (Bergheim), 10. Juni (Salzburg) und 8. Juli (Mondsee) sowie eine Radausfahrt mit kulinarischen Highlights aus dem Seenland am 6. Juli in Obertrum statt.