Zwölferhorn MTB-Rennen 2017

Trotz seiner traditionsreichen Geschichte verschließen sich die Organisatoren des Zwölferhorn MTB-Rennens nicht vor dem Fortschritt. So wurde 2015 die Strecke verlängert, um den Teilnehmern ein besseres Fahrerlebnis zu gewährleisten. Am 20. August 2017 erlebt das Event am Wolfgangsee seine bisher größte Revolution. Gleich zwei neue Disziplinen und drei neue Wertungen ergänzen das Angebot. Herzstück Mountainbike-Rennens bleibt die Classic-Strecke. Die Rennformate im Überblick:

Classic: 43,5 km & 1.625 hm

Light: 30,2 km & 944 hm

12er Horn König Duathlon: 10 km & 650 hm – 2,6 km & 400 hm Berglauf