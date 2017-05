Triathloncamp in Zell am See Kaprun in Bildern

Das Triathlon Hotel Tauern SPA liegt direkt an der Radstrecke des Ironman 70.3. Die Teilnehmer des Triathloncamps konnten also vor der Hoteltüre in den Rundkurs einsteigen. Über die Burg Kaprun ging es Richtung Schnellstrasse. In rasantem Tempo bis nach Lend wo es dann stetig bergauf Richtung Dienten am Hochkönig geht. Der Filzensattel mit 15% Steigung hat es dann in sich.