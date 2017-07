Klettersteigcamp 2017 im Rofangebirge in Bildern

Der Blick in die Tiefe, das Balancieren am Seil oder über wackelige Baumstämme und die Rutsch-Partie am Flying Fox sind ideale Übungen zur Vorbereitung auf den Klettersteig.

Untergebracht waren die Teilnehmer im Hotel St. Georg zum See, wo auf der gemütlichen Terrasse die Equipment-Workshops und Besprechungen zur Tagesplanung statt fanden. Das Hotel befindet sich nur wenige Gehminuten von der Rofanseilbahn, der ideale Ausgangspunkt also für die Touren am 5-Gipfel-Klettersteig.