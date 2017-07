Grossglockner Trailrunningcamp 2017 in Bildern

Das Großglockner Trailrunningcamp powered bei Dynafit richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen an einem der drei Bewerbe des Großglockner Ultra Trails (110 km, 50 km, 30 km) teilzunehmen oder an Läufer, die einzigartige Trails in faszinierender Landschaft zurücklegen wollen, neueste Produkte testen und jede Menge nützliche Tipps erhalten möchten.

Markus Amon, Gewinner des Großglockner Ultra Trails kennt die Gegend wie seine Westentasche und hatte für die Teilnehmer des Camps von 30.6.-2.7. ein einzigartiges Programm zusammengestellt.