Trailrunningcamp Karwendelmarsch 2017 in Bildern

Nach einem Vorbereitungstag in Achenkirch und am schönen Gaisalmsteig ging es für die Teilnehmer des Trailrunningcamps am zweiten Tag mit dem Shuttle nach Scharnitz. Dort wo sich der offizielle Start des Karwendelmarsches befindet, war auch der Ausgangspunkt für die Trailrunner. Insgesamt 30 km und knapp 1.500 hm standen an diesem Tag auf dem Programm.