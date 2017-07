Trumer Triathlon 2017: Duell mit den Meistern

Das Trumer Triathlon Wochenende beginnt am Freitag, dem 21. Juli mit den Einstiegsbewerben Seecrossing und Ladies Run. Die ersten Triathlons gehen am Samstag Nachmittag über die Bühne, mit den kürzeren Distanzen beim Funtriathlon und der Sprintdistanz. Außerdem findet am Samstag Vormittag der Kids Triathlon statt. Die Königsdisziplinen warten am Sonntag mit dem großen Finale:

Kurzdistanz: 1,5 km Schwimmen, 41,8 km Radfahren, 10 km Laufen

Mitteldistanz: 1,9 km Schwimmen, 88,5 km Radfahren, 21,1 km Laufen

Nach zwei Runden im Obertrumer See geht es für die Teilnehmer am Rad durch einen der schönsten Rundkurse, die der Triathlon-Sport zu bieten hat. Rund um den See und quer durch das Salzburger Seenland führt der Kurs über knapp 42 Kilometer und 575 Höhenmeter bzw. 88,5 Kilometer und 930 Höhenmeter. Den Abschluss bildet die Laufstrecke durch den Ortskern und die Umgebung von Obertrum.