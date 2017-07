Trailrunning Training: Tipps & Technik

„Beim Trailrunning geht es in erster Linie darum Spaß zu haben und die Natur zu genießen“, erklärt Salomon Coach Florian bei einem der Workshops in Maria Plain, Salzburg. „In einem hektischen Alltag, in dem alles schnell gehen muss erfordert Trailrunning erhöhte Konzentration. Es geht um positive Erlebnisse, nicht um Zeit.“

Es ist das Erlebnis, das die Menschen von der Straße lockt. Über 60% der Straßenläufer würden den Asphalt zumindest gelegentlich gerne gegen einen Lauf in der Natur tauschen, geht es nach den Untersuchungen von Salomon.