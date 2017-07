Start für Red Bull X-Alps 2017

31 Athleten aus 20 Nationen starteten an einem verregneten 2. Juli 2017 in der Altstadt Salzburgs in das härteste Abenteuer-Rennen der Welt. Ausgerüstet mit der neuesten Ausrüstung von Ledlenser und Salewa brachen „Chrigel“ Maurer, Paul Guschlbauer und Co. auf zum achten Red Bull X-Alps.