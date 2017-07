KitzAlp Duathlon 2017

Mit neutralisiertem Start am Marktplatz von St. Johann geht es in Richtung Bergbahn-Talstation, wo die Duathlon-Zeitnehmung startet. Ab hier heißt es gemeinsames „auffiplattln“ in Richtung Mittelstation.

An der Mittelstation wechselt das Teilnehmerfeld in den Running Mode und startet den Angriff in Richtung Ziel beim Gasthof Harschbichl am Kitzbüheler Horn. Insgesamt gilt es neun Kilometer zu bewältigen.

Wie im Vorjahr können auch die Kleinsten ihre Power beweisen. Die Kinderwertung startet bei der Mittelstation mit gleichem Zieleinlauf auf der Harschbichlhütte (400 hm).