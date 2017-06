Rennrad-Tourentipps für Seengebiete in Österreich

Der Startpunkt für die Zwei-Seen-Runde liegt direkt in Bad Kleinkirchheim. Von dort geht es über den Feldsee und den Afritzer See in eine Klamm mit der Abzweigung nach Arriach vorbei am Marmorsteinbruch Krastal bis nach Puch – großteils bergab. Der erste (und größte) Anstieg beginnt ab KM 40 in Nickelsdorf und dauert in etwa bis zum Farchtensee an. Erneut geht es bergab und vorbei am Weissensee in Richtung Stockenboi und Oslach zum Ufer des Millstätter Sees. Das Strandbad und Restaurant Sittlinger (KM 98) bietet hier eine gute Gelegenheit, um kurz vor dem Ende der Tour noch einen Zwischenstopp einzulegen. Der Weg zurück nach Bad Kleinkirchheim führt über den letzten Aufstieg.

Charakter: Fordernde Anstiege & schöne Aussichten

Schwierigkeit: Schwer

Distanz: 113 km

Aufstieg: 1.903 hm