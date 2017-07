Die schönsten Laufrouten abseits des Achensees

Gegen Abend, wenn die Sonne nicht mehr ganz so stark ist und der See besonders schön funkelt, eignet sich die Oberautal Runde um den Tag ausklingen zu lassen. Vom Sparmarkt Eder im Ortskern Achenkirch läuft man wieder bis zu den Christlum Liften und hoch Richtung Hotel Kronthaler. Vorbei an dem imposanten Bau führt die Strecke bergab auf einer Schotterstraße, bevor man wieder auf Asphalt und in einer kleinen Siedlung landet. Dort hält man sich rechts und läuft am Waldrand entlang.

Nach wenigen hundert Metern verläuft die Straße direkt ins Oberautal und wechselt wieder zur Forststraße. Vorbei an einem schönen Wasserfall biegt man kurz bevor es in den Wald geht links ab und läuft den Weg entlang Richtung See. Der Forstweg führt vorbei am Campingplatz bis zum kleinen Achensee, wo man den Blick über den großen Achensee genießen kann, bevor es auf der Straße retour Richtung Oberautal und Sparmarkt geht.