Dynafit Limit.Less: Lightweight Alpin-Outfit

Geschaffen wurde die Limit.Less Kollektion in erster Linie für Speed-Begehungen, Gipfelüberschreitungen und das Training am Berg. Neben dem geringen Gewicht wurde auf den Einsatzort geachtet. Alle Bestandteile sind für das Klima und die Anforderungen in der Bergwelt gerüstet. Die Herzstücke im Überblick: