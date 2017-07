Salomon Bergschuhe 2.0

Ultimativer Schutz in allen Elementen: Der neue X Alp Rise GTX ist absolut wasserdicht, mit einer Manschette ausgestattet und vollständig gummiert. Für fordernde Aufstiege und Expeditionen geschaffen, bringt der Salomon Bergschuh dennoch nur 630 Gramm auf die Waage. Zudem ist der X Alp Rise GTX für halbautomatische Steigeisen geeignet und selbst bei Temperaturen bis minus 18 Grad isoliert. Der Begleiter für echte Abenteuer in hochalpinem Gelände und mehrtägige Touren in der Bergwelt.