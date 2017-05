Salomon TV: Out In The Sierra

Die fordernde Überquerung der Pässe hatte ihren Höhen und Tiefen. Kleine Panikattacken, die Angst, die Versorgungsstelle nicht rechtzeitig zu erreichen: Mental ist der Trip mindestens so anspruchsvoll wie für die Muskulatur. Es war aber auch eine Chance, den Kopf mit anderem zu füllen, als Instagram, Image und Co: „Hier draußen war ich von nichts umgeben. Die Dinge um mich herum haben mir nicht gesagt, was ich anziehen oder wie ich mich verhalten soll. Alles, was ich gemacht habe, hat nur mir geholfen und sonst niemandem. Anstatt sich selbst zu finden, stückeln wir unsere Persönlichkeit aus Ideen zusammen, von denen wir glauben ein Teil zu sein. Doch am Ende wissen wir gar nicht, wer wir wirklich sind. Die 18 Tage haben mir geholfen, das rauszufinden“, so Thorien im neuesten Salomon TV Video.