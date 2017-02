Salomon TV: Into Patagonia

Mit Regisseur und Kameramann im Gepäck, flog Jones nach Argentinien, ans Nordende Patagoniens. Nach einem kurzen Treffen mit seinem alten Bekannten Mauri, machte sich der Bergläufer auf in den Süden, um die überwältigende Landschaft Südamerikas erneut zu erkunden – doch dieses Mal richtig.

Unter der Führung von Einheimischen drang der US-Amerikaner in eine Kultur vor, die er beim letzten Mal so schmerzlich vermisste: „Trailrunning ist wie eine Verbindung, die die unterschiedlichsten Menschen aus allen Ecken des Lebens zusammenführt, die eine gemeinsame Liebe haben: sich in den Bergen zu bewegen. Ich weiß, das hört sich total kitschig an. Aber es stimmt. Und es ist genau so passiert.“