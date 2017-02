Vom Kinderland zur Skisafari

„Schwarzes“ Freeride-Abenteuer im Skigebiet

Auf der Suche nach Nervenkitzel? Mit der Extraportion Mut im Gepäck wartet an der Bergstation der Hohen Salve ein Adrenalinkick für Geländefahrer. Schon der Name verrät einiges: „Black Pipe“ heißt die 301 Meter lange Abfahrt in freiem Gelände, die sogar erfahrene Skifahrer ins Schwitzen bringt. Denn es ist nicht die Länge, sondern das Gefälle mit 80 Prozent, das manchen Wintersportlern den Atem raubt. Nach den rund 300 Metern mündet die Abfahrt in die rote Piste „Keatabfahrt“, über die Wagemütige zur Gondelbahn Hohe Salve gelangen um wieder auf den Gipfel chauffiert zu werden. Wer nicht denselben Hang zweimal fahren möchte, der findet alternativ noch zwei weitere schwarze Pisten direkt von der Bergstation der Hohen Salve: Die Südabfahrt Hohe Salve (2c) oder Nummer 42 die „Black Eagle“ Abfahrt, eine 75 Prozent steile präparierte Piste auf der 300 Höhenmeter zurück gelegt werden.