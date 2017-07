Salomon Modular: Individuelles Laufoutfit

Mit dem Salomon Modular System gibt der Ausrüster der Laufgemeinde ein interessantes Werkzeug in die Hand. Per Konfigurator online (oder offline im Store) lassen sich die High-End S/Lab Produkte ab sofort nach belieben kombinieren. Je nach den eignen Stilen und Leistungsansprüchen können Läufer so ihr personalisiertes Outfit erstellen. Herzstück der Technologie ist der Modular Belt, der die Einzelteile zu einem großen Ganzen zusammenfügt. So funktioniert’s: