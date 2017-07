Salomon erobert die Straße

Erkenntnisse aus dem biomechanischen Labor von Salomon, die einst die Trailrunning-Erfolgsstory in Gang setzten, finden ihren Weg in den Straßenlauf. Ein neuer Materialmix für die Zwischensohle – die Vibe-Technologie – fokussiert sich beim Straßenlauf auf das, was den Lauf effizienter macht. Die Sonic-Innovation steht auf zwei Säulen:

Reduktion der Vibration

Energierückgewinnung durch Rebound

Beides unterstützt den Lauf auf Asphalt und macht jeden Schritt angenehmer und ökonomischer. Das Resultat für den Läufer sind verzögerte Ermüdungserscheinungen. Kurz: Ein längerer Atem für die Muskeln.