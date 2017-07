Premiere: Untersberglauf Salzburg 2017

Gestartet wird der Untersberglauf dort, wo auch viele Wanderwege auf das Massiv ihren Startpunkt haben, in Glanegg (500 m ü. M.). Von der Ortschaft in Grödig am Fuße des Berges geht es über den Reitsteig nach oben. Gesamtdistanz: 4,3 Kilometer. Obwohl der Reitsteig im Vergleich zum Dopplersteig als die etwas einfachere Variante gilt, startet das Rennen gleich zu Beginn mit einem steilen Anstieg.

Und auch der Rest des Weges, vorbei am Zeppezauerhaus, wird die über 200 Teilnehmer zum Schwitzen bringen: Insgesamt 1.320 Höhenmeter und über 2.500 Stufen müssen die Bergläufer überwinden, bevor unter dem Gipfel „Geiereck“ das Ziel wartet. Die Gehzeit ist mit etwa drei Stunden angegeben – einen Wert für Trailrunner gibt es (noch) nicht.