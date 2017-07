Neues Salomon Outfit für Multisportler

Der Name ist bei der One & Only 3L Jacket Programm: Eine Jacke für alle Aktivitäten am Berg, egal welche Challenges Mutter Natur in den Weg stellt. Möglich machen das breite Einsatzgebiet die Features der Jacke:

367 gramm

Dreilagige Pertex Membran

Atmungsaktivität

MotionFit Konstruktion

Side Zips zur Kühlung

mehrere Taschen