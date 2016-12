Hohe Salve: Neues Sportresort in Tirol

Dort, wo in Tirol die Sonne besonders häufig hin scheint, wuchs ein Resort aus dem Boden, das schon in der Planung auf den sportlichen Gast maßgeschneidert wurde. In Hopfgarten, einer Gemeinde in den Kitzbüheler Alpen, empfängt das Sportresort Hohe Salve seit 8. Dezember 2016 bewegungsfreudige Urlauber.

„In Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck und Experten aus dem Sport haben wir ein Programm entwickelt, das sich die Erkenntnisse des Leistungssports zunutze und alltagstauglich macht“, heißt es vom Hotel Hohe Salve. Von der Diagnostik über die aktive Regeneration bis hin zur Bereitstellung der kompletten Infrastruktur und Trainingsmöglichkeiten: Sportler fühlen sich hier ab der ersten Sekunde wohl.