Große Abenteuer für kleine Pistenflitzer

Die Schneekristalle glitzern in der Sonne und die frisch präparierten Pisten steigern das Verlangen breite Carving-Schwünge in den Schnee zu setzen. Wer darf dieses unvergessliche Erlebnis zuerst genießen und wer bleibt bei den Kindern? Diese Frage stellen sich Jungeltern frühmorgens am Pistenrand. Kleine Pistenflitzer müssen sich nicht zwischen „rot, blau oder schwarz“ entscheiden, sie sind am besten im Kinderland aufgehoben. Ab wann ein Ausflug in den Schnee Sinn macht und was in der SkiWelt Wilder Kaiser alles für kleine Skifahrer angeboten wird, erklärt Gerhard Told im Interview.