Made by a legend: Freeride Bekleidungs Tipps für Damen

Ein komplettes Freeride-Outfit für Damen ist von den Socken über die Unterwäsche bis zur Skijacke aufeinander abgestimmt. Funktionalität und Design arbeiten Schicht für Schicht zusammen.

Der Input der Profis

Abseits von Trubel, Lärm und Menschenmengen finden Freeriderinnen in den Skigebieten ein Gefühl von Ruhe und Naturverbundenheit. Der Sport im Backcountry ist in gewisser Weise auch ein Weg zurück zum Ursprung. Trotz der „Back to the roots“-Philosophie möchte man die Entwicklungen der heutigen Zeit beim Freeriden nicht missen. Neben der Sicherheitsausrüstung hat sich auch die Bekleidung enorm weiter entwickelt. Ohne Style ist aber auch die beste Technologie nur halb so interessant. Deshalb bieten Hersteller wie Dynafit oder Salewa moderne Outfits zum Freeriden, die beides Verbinden. Die Inputs zu neuen Entwicklungen erhalten die Firmen von Freeski-Profis wie Glen Plake und seiner Frau Kimberly, die Tag für Tag im Backcountry unterwegs sind. Worauf sich Damen beim Freeride Outfit von Kim verlassen können stellen wir hier in einigen Tipps vor.

Die zweite Haut: Unterwäsche zum Freeriden

Wer auf hügeligen Abfahrten durch unwegsames Gelände unterwegs ist, will vor allem eines: Bewegungsfreiheit. Die stretchige Unterwäsche bietet im Optimalfall allerdigs mehr als das. Nähte, die sich niemals bemerkbar machen, Feuchtigkeitstransport und Wärmefunktion – die Unterwäsche beeinflusst das „Feel-Good“-Gefühl im Powder maßgeblich. Der Sport-BH erlaubt zudem noch mehr Flexibilität während der Fahrt.

Socken aus Merino-Wolle sind bei Damen besonders gefragt, weil diese die Füße der Freeriderinnen auch an kalten Tagen extrem warm halten. Die Produkte aus der Schafwolle sind nach wie vor die wärmste Option am Markt. Die neuen Hybrid-Socken aus Primaloft und Merino haben aber aufgrund ihrer Abriebsfestigkeit,

Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung ebenfalls ihre Berechtigung.

Unterhose

Sport-BH

Merino-Socken

Hybrid-Socken

Freeride Skibekleidung für Damen: der Baselayer

Das Stichwort für den Baselayer beim Freeriden ist „schnelltrocknend“. Nichts ist schlimmer, als wenn beim Anblick des unberührten Powders der Ärger über das feuchte Gewand überhand nimmt. Denn nicht selten wartet auf Freeriderinnen ein anstrengender Aufstieg, um den perfekten Spot zu erreichen. Die Salewa Baselayer fördern den Abtransport von Schweiß und sorgen so gleichzeitig für einen Schutz gegen das Frösteln.

Zeit in die Anprobe zu investieren zahlt sich aus: Wenn die erste Schicht der Skibekleidung für Damen richtig sitzt, liegt das Material wie eine zweite Haut auf dem „Original“.

Special-Feature für Damen: 3/4 oder 7/8 Hosen befreien die Knöchel von Druckstellen in den Skischuhen.

Oberteil

Hose

Funktionell und stylisch in den Hang: Kim‘s Skijacke und Skihose für Damen

Vor allem bei Freeriderinnen ist die äußere Schicht oft jener Punkt, an dem sich Style und Funktion die Hand geben. Ein wichtiges Detail, das bei Salewa erneut den Einzug in die neueste Generation an Skijacken und Skihosen für Damen gefunden hat:

Der Wärmelieferant bei der Freeride Bekleidung: die Daunenjacke

Für die Wärme sorgt die superleichte Daunenjacke Simmetria. Lediglich 380 Gramm bringt das Oberteil auf die Waage, bei einem unglaublich kleinen Packmaß. Das macht die Jacke zum unscheinbaren Begleiter mit starker Wirkung: die 3D Daunenkammern isolieren die Simmetria auch bei Minustemperaturen. Doch was wenn ein Sturm aufzieht?

Hardshelljacke als Fels in der Brandung

Für den Fall eines Regenschauers oder starker Windböen ist die Kim Powertex Damenjacke eine Lösung, die nebenbei auch noch einige praktische Features mitbringt. Mit 3 Lagen an Powertex, der Klettergurttauglichkeit und abriebsfesten Materialien ist die Hardshelljacke unverwüstlich. Mund- und Nasenschutz, ein weicher Innenkragen und eine Sturmkapuze sind die besten Mittel gegen einen übel aufgelegten Wettergott.

Damenhose von der Freeride Legende

Passend dazu gibt es von Kim die Powertex Damenhose, die ebenfalls aus 3 Schichten des widerstandsfähigen Materials besteht. Der abnehmbare Nierenschutz und die Belüftungsreisverschlüsse wappnen Freeriderinnen für jedes Abenteuer. Das blau-gelbe Design ist außerdem eine willkommene Abwechslung zum pinken Alltag der Damen-Kollektionen.