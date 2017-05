Katrin-Berglauf 2017

Jedes Jahr misst sich die heimische und internationale Skyrun-Elite beim Sturm auf die Katrin. Von der Talstation der Seilbahn führt auch dieses Jahr am 11. Juni die 4,5 Kilometer lange Strecke zur Bergstation.

Nach etwa 250 Metern flacher Asphaltstraße folgen die Teilnehmer einem Forstweg vorbei an der Sprungschanze und über die steile Skitrasse in Richtung Ziel. Der größte „Feind“ am Weg nach oben: 943 Höhenmeter!