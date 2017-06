Profis arbeiten täglich an ihrem Laufstil, der sich nicht nur auf die Effizienz und Geschwindigkeit, sondern auch auf die Gesundheit auswirkt. Wer richtig läuft, nutzt seine natürlichen Stoßdämpfer und schont so seine Gelenke und Sehnen. Hobbysportler widmen sich nur selten ihrem Laufstil und dessen Optimierung, dabei reichen schon ein paar Übungen, die regelmäßig an Laufeinheiten angehängt werden.

Während meines Aufenthalts beim Triathloncamp im Tauern SPA habe ich die besten Lauftechnik-Übungen, die uns Trainer Heinz Bede-Kraut empfohlen hat, aufgezeichnet. Es handelt sich dabei um Kontrastübungen, die immer erst eine falsche Bewegung anstoßen, um danach in die richtige überzugehen.