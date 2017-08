Mountainbike Kurventechnik

Wer seine Technik verfeinern und für jede Art von Kurve sattelfest werden möchte, ist mit einem Guide gut beraten. Die richtigen Tipps zur richtigen Zeit kombiniert mit Videoanalyse und zahlreichen Wiederholungen pushen innerhalb kürzester Zeit ins nächste Level.

Das Bike Hotel Barbarahof Saalbach bietet regelmässig Bikepauschalen an die von der gesicherten Radgarage bis zum Freeride Guide alles bieten was das Biker-Herz begehrt. Mit dem Bike-Circus Saalbach Hinterglemm direkt vor der Haustüre und der Joker-Card in der Hosentasche startet man vom Hotel Barbarahof aus jeden Tag ein neues Adventure.

Saison-Highlight: Das jährliche Freeride Bike-Camp mit Daniel Kraut findet immer im Juli statt. Der Profi und ehemalige Downhill-Weltcup-Starter hat den Barbarahof***S in Saalbach und die umliegenden Trails bereits vor Jahren für sich entdeckt und gibt seine Erfahrung gerne an begeisterte Einsteiger und Fortgeschrittene weiter.

Jetzt heißt es nur mehr üben, üben, üben. Idealerweise in einem Bikehotel wie dem Barbarahof***S in Saalbach Hinterglemm. Hier trifft kurbelndes Know-How auf familiäre Gastlichkeit.