Doppelter Wettkampfeinsatz für Christina

Motiviert baute ich mein Training auf diesen Erfolg auf und setzte mir ein neues Ziel: den Walser Ultra Trail. Stolze 65 km und 4200 hm sind dafür zu bewältigen. Noch nie bin ich so eine Distanz am Stück gelaufen, trotzdem wollte ich es versuchen. Nach einigen Höhen und Tiefen in den darauffolgenden Trainingswochen, ging ich mit einer ziemlich positiven und motivierten Einstellung an den Start. Mein einziges Ziel war das Ziel, ich lief komplett ohne Zeitdruck.

Besonders in den ersten 30km des Rennens waren ziemlich technische und alpine Abschnitte zu bewältigen, wo ich sehr viel Zeit gut machen und einige Teilnehmer überholen konnte.

Als ich nach der Zwischenwertung in Baad (KM 36) wieder weiter Richtung Bärgunttal und Anstieg zur Widdersteinhütte startete, fühlte ich mich noch ziemlich frisch, jedoch erschwerte mir die unglaubliche Hitze diesen langen und steilen Anstieg enorm.