On Cloudventure Peak im Test

Das „Speedboard“ ist laut On die Geheimwaffe, quasi das Schweizer Taschenmesser für die Füsse. Dabei handelt es sich um einen patentierten Teil der Sohle, welcher für ein explosive Vorwärtsbewegung beim Aufstieg sorgt und obendrein den Fuß auch noch schützt. Das Ergebnis im Test, kann das nur bestätigen.

Was mich am meisten überzeugt hat, ist der Grip. Der Schuh hält wirklich gut! Ich war zu Beginn etwas skeptisch, da ich mir dachte mir das mit den „Wölkchen“ an der Sohle nicht ganz vorstellen konnte. Aber eigentlich ist es ganz einfach: Die Dämpfelemente sind im Ballenbereich positioniert, aufkommen sollte man aber bekanntlich beim Bergabrennen mit Vor- bzw. Mittelfuß, da man hier den meisten Druck auf die größte Fläche bringt. Das bringt einen automatisch auch irgendwie dazu, sich den richtigen Laufstil anzueignen.