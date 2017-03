Review: Harschbichl-Skitourenrennen

Mit meiner Zeit war ich schlussendlich sehr zufrieden, das Harschbichlrennen war ein toller Wettkampf und für mich ein optimales Training für meine nächsten Rennen wie Sella Ronda und Adamello.

Auch die Verpflegung von uns Athleten war beispielhaft, deswegen will ich nächstes Jahr in St. Johann in Tirol auf jeden Fall wieder an den Start gehen.