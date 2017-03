Alles außer Skifahren in Alta Badia

Für Ausdauersportler bietet Alta Badia ein Loipennetz mit 30 Kilometern, eingebettet in dem Gipfelpanorama der Dolomiten. Direkt in Corvara ziehen sich vier Kilometer Einstiegsloipen für Skater und Klassiker durch die verschneiten Wiesen der Ortschaft. Die Langlaufskischule in San Cassiano bringt Neu- und Wiedereinsteigern die nötigen Fertigkeiten bei.

Winter- und Schneeschuhwanderer erkunden auf 80 Kilometern sorgfältig präparierten und gut beschilderten Wanderwegen die Dolomiten und das Gadertal auf eigene Faust. Die dominanten Berggipfel und atemberaubenden Panoramas sind auch für Skifahrer eine willkommene Abwechslung im Winterurlaub – ebenso wie die Kletterwand, die Reithalle und die Eislauf-Arena!

Alle weiteren Infos zum Winterurlaub in Alta Badia auf der Website der Region.