Marco Hollaus beim Kitzsteinhorn Extreme 2017

Nach zwei Stunden wurde langsam mein Wasser knapp. Ein Liter für 2.400 Höhenmeter – eindeutig zu wenig! Glücklicherweise wurden wir in der nächsten Wechselzone mit Cola und Red Bull versorgt, was nahezu überlebenswichtig für mich war. Mit frischen Kräften startete ich auf die folgende Abfahrt über 300 Höhenmeter.

Kaum fühlte ich mich wieder etwas besser, wartete schon der nächste und zugleich letzte Anstieg – und was für einer! Die im Vergleich zum Tal tiefe Temperatur am Berg wurde zur Nagelprobe für das Material, was den fordernden Anstieg noch härter machte. Zudem spürte ich die Höhenlage. Ich fühlte mich, als würde mich jemand zurückhalten. Nach einigen Spitzkehren im oberen Teil mussten wir uns die letzten 200 Höhenmeter am Seil einhängen.