Marco Hollaus bei der Sella Ronda 2017

Doch Olli war an diesem Tag einfach super drauf und gab das Tempo für mich vor. Nach der vorletzten Abfahrt wagte ich einen weiteren Blick auf die Uhr: 3:39 Stunden. Ich wollte das Ziel unbedingt in vier Stunden erreichen und pushte Olli weiter. Elf Minuten und 220 Höhenmeter später standen wir vor der letzten Abfahrt. „Auf gehts Olli, das schaffen wir!“ schrie ich und startete mit vollem Tempo in die Abfahrt zurück nach Arabba.

Die letzten Meter zu Fuß bis ins Ziel schmerzten. Aber nur kurz, genauer gesagt nur bis zum Blick auf die Uhr: 3:56 Stunden. Ein Traum! Wir hatten unser gemeinsames Ziel erreicht! Erschöpft, aber dafür umso glücklicher.

Nach der Preisverteilung um Mitternacht, begleitet von haufenweise Nudeln, feierten wir unseren Erfolg in einer kleinen Bar in Arabba und schmiedeten dabei schon Pläne für das nächste Jahr: Denn bei der Sella Ronda, für mich persönlich ein echtes Highlight im Rennkalender, will ich 2018 unbedingt wieder dabei sein.