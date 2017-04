Innsbruck Alpine Trailrun Festival 2017

Am 29. April fällt in der Innsbrucker Innenstadt der Startschuss für die Trailsaison. Beim Innsbruck Alpine Trailrun Festival presented by inov-8, stehen in der Tiroler Landeshauptstadt spannende Bewerbe in fünf fordernden Distanzen auf dem Programm. Mit dabei sind auch die Sportalpen-Athleten Sybille, Markus und Lukas.