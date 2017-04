Flandernrundfahrt – The Untold

Über Geraadsbergen geht es weiter zum „Oude Kwaremont“, dem härtesten Anstieg des Rennens, natürlich umgeben von Kopfsteinpflaster. Nach einem harten Kampf endlich im Ziel angekommen, fühle ich mich wie im Traum: Der Kopf ist leer, die Beine sowieso. Aber trotzdem bin ich überglücklich: Seit mehr als 20 Jahren hegte ich den Wunsch, nun habe ich ihn mir erfüllt. Ich war auf denselben Straßen wie Cancellara, Boonen und Musseuw im Renntempo unterwegs.

Wer im Ziel zum Kraft tanken einen Proteinshake erwartet hat, der erlebt einen Kulturschock: Pommes mit Mayonnaise, dazu ein paar Bier – das ist der belgische Lifestyle. Ich kann mich damit richtig gut anfreunden.



Den Start der Profis am Sonntag im Getümmel von 200.000 Radsportbegeisterten am Groetemarkt in Antwerpen mitzuerleben, ist die beste Draufgabe für ein einzigartiges Radsportwochenende in Belgien.

Home is, where your heart ist: Und mein Radsportherz ist zuhause angekommen: in Flandern.