Schuh-Multitalent für Hike, Run & Bike

Der Multi Track von Salewa vereint jene Technologien, die für die einzelnen Disziplinen entscheidend sind:

die Stabilität eines Wanderschuhs

die Dämpfung eines Laufschuhs

den Halt eines Bikeschuhs

Möglich macht Salewa das durch eine Kooperation mit dem Gummi-Spezialist Michelin. Die exklusiv entwickelte Sohle des Schuhs besitzt ein spezielles Stollenprofil mit einer aggressiven, dreidimensionalen Struktur. Guter Grip und Anpassungsfähigkeit auf dem unwegsamen Untergrund sind das Ergebnis.

Vor allem der bisherige Schwachpunkt von Hybrid-Schuhen am Bike wurde so ausgemerzt. Rutschfester Halt auf den Flat Pedals und ein speziell an die Bedürfnisse von Mountainbikern angepassterSohlenbereich, sorgen für einen optimalen Stand am Mountainbike. Zudem besitzt der Multi Track ein Schnell-Schnürsystem, das nicht an der Kette hängenbleiben kann.