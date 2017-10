Salomon TV: Fountain of Youth

Der nicht mehr ganz jugendliche Salomon Freeskier Mike Douglas macht sich auf nach Japan, um den Jungbrunnen zu suchen. Was er dort findet macht ihn zwar nicht jünger, aber weiser. „Fountain of Youth“ zeigt in 26 Minuten, warum sich der lange Weg in den fernen Osten – Freeskier oder nicht – in jedem Fall lohnt!